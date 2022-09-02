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На севере Краснодара построят еще один детский сад

Общество
02.09.2022 14:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-severe-krasnodara-postroyat-eshhe-odin-detskij-sad
На севере Краснодара построят еще один детский сад
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новый детсад на 250 мест появится около ЖК «Дыхание» в поселке Краснодарском.

Департамент архитектуры и градостроительства Краснодара уже выдал разрешение на его строительство. Сдать в эксплуатацию детский сад планируют в 2023 году.

Общая площадь детсада около ЖК «Дыхание» составит более 6 тыс. кв. м. В нем разместят музыкальный и спортивный залы, игровые комнаты, а также кабинеты психолога и логопеда, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре начали строить первый детсад в поселке Российском.

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