На севере Краснодара построят еще один детский сад
Общество
02.09.2022 14:02
Новый детсад на 250 мест появится около ЖК «Дыхание» в поселке Краснодарском.
Департамент архитектуры и градостроительства Краснодара уже выдал разрешение на его строительство. Сдать в эксплуатацию детский сад планируют в 2023 году.
Общая площадь детсада около ЖК «Дыхание» составит более 6 тыс. кв. м. В нем разместят музыкальный и спортивный залы, игровые комнаты, а также кабинеты психолога и логопеда, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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