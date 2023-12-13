На сельхозпредприятии в Калининском районе проведут оптимизацию производства

В рамках нацпроекта «Производительность труда» в компании «Земля Кубани» планируют модернизировать процесс переработки и упаковки кукурузы.

При участии специалистов Регионального центра компетенций на предприятии обнаружили ряд проблем, которые влияют на время фасовки кукурузы и общую выработку. Кроме того, были выявлены недочеты по процессу поступления продукции для упаковки, транспортировки сырья, а также брак продукции. Команда предприятия уже приступила к их устранению.

«Совместная работа предприятия с Региональным центром компетенций позволит компании сократить время производства продукции, улучшить ее качество, минимизировать потери», — отметил глава минэкономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Министр добавил, что участие в нацпроекте поможет компании укрепить свои позиции на рынке, получить конкурентное преимущество и возможность эффективно вести бизнес, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: бережливые технологии активно внедряют в турсфере Краснодарского края.