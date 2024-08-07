На сельхозпредприятии в Абинском районе оптимизируют работу по нацпроекту

В компании «Агро-Альянс», занимающейся выращиванием и переработкой сортов риса, семян масличных культур, зерновых и зернобобовых, внедряют бережливые технологии в рамках национального проекта «Производительность труда».

В ходе совместной работы с экспертами Регионального центра компетенций на предприятии определили основные проблемы пилотного потока и обозначили методы их решения. Одна из задач — улучшить процесс ремонта и обслуживания техники.

«Повышение эффективности ремонта и обслуживания техники по нацпроекту — еще один фактор стабильного развития отрасли, позволяющий получать более высокие урожаи», — сказал глава минсельхоза Кубани Федор Дерека.

Как отметил министр экономики региона Алексей Юртаев, сейчас более 50 сельскохозяйственных предприятий края уже применяют бережливые технологии.

«При этом отрасли, в которых внедряют инструменты нацпроекта «Производительность труда», показывают темпы роста в два и более раз выше, чем те, где проект не реализуют», — цитирует Юртаева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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