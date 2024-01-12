На сайте аэропорта Шереметьево выложили новое расписание рейсов в Краснодар
Общество
12.01.2024 10:03
Согласно сезонному расписанию на сайте аэропорта Шереметьево, рейсы авиакомпании «Победа» в Краснодар запланированы с 16 февраля.
Московский аэропорт Шереметьево, который ранее опубликовал в сезонном расписании рейсы авиакомпании «Победа» в Краснодар с 12 января, заменил расписание.
Согласно сезонному расписанию, рейсы «Победы» в Краснодар планируются с 16 февраля.
Официальной информации о старте продаж, как и информации об открытии аэропорта Краснодара в настоящее время нет.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в сезонном расписании Шереметьева стояли ежедневные рейсы в Краснодар с 12 января по 15 февраля.