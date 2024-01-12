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На сайте аэропорта Шереметьево выложили новое расписание рейсов в Краснодар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-sajte-aeroporta-sheremetevo-vylozhili-novoe-raspisanie-rejsov-v-krasnodar
На сайте аэропорта Шереметьево выложили новое расписание рейсов в Краснодар
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Согласно сезонному расписанию на сайте аэропорта Шереметьево, рейсы авиакомпании «Победа» в Краснодар запланированы с 16 февраля.

Московский аэропорт Шереметьево, который ранее опубликовал в сезонном расписании рейсы авиакомпании «Победа» в Краснодар с 12 января, заменил расписание.

Согласно сезонному расписанию, рейсы «Победы» в Краснодар планируются с 16 февраля.

Официальной информации о старте продаж, как и информации об открытии аэропорта Краснодара в настоящее время нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в сезонном расписании Шереметьева стояли ежедневные рейсы в Краснодар с 12 января по 15 февраля.

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