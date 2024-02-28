На русский язык с 1 марта должны перевести все вывески в центре Краснодара

Переходный период по замене вывесок на иностранных языках завершится 1 марта.

До этого дня собственники обязаны заменить все вывески на коммерческих зданиях на магистральных улицах в историческом центре Краснодара и на территориях ТЦ. Исключение составляют зарегистрированные товарные знаки.

Остальные должны сделать это до 1 сентября текущего года. Собственников, не выполнивших эти требования, ждет административная ответственность.

«Следить за этим будут администрации внутригородских округов Краснодара. Поэтому тем, кто ещё не приступил к этому процессу, рекомендуем ответственно отнестись к соблюдению закона. Давайте сделаем архитектурный облик кубанской столицы аккуратным и привлекательным», — сказал главный архитектор Краснодара Илья Чикаев.

В настоящее время заменили 20 иностранных вывесок. Их них восемь в Карасунском округе, пять — в Западном округе. Еще 15 предпринимателей регистрируют товарный знак. Еще пять вывесок заменили в Центральном округе и восемь предпринимателей подали заявки на регистрацию товарного знака. Две вывески заменили в Прикубанском округе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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