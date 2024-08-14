На ремонт восьми бомбоубежищ в Краснодаре направили 60 млн рублей

Работы сейчас проводят в восьми бомбоубежищах краевого центра. Привести городские укрытия в надлежащее состояние рассчитывают до конца этого года.

Также в Краснодаре ремонт уже провели в 13 укрытиях. Под это определение попадают подземные переходы, парковки, нулевые этажи ТЦ и подвалы многоквартирных домов, сообщил начальник городского управления гражданской защиты Виталий Казликин.

При этом руководство управляющих компаний и ТСЖ с согласия собственников жилья должны оборудовать подвальные помещения под укрытия. Виталий Казликин отметил, что в многоквартирных домах Краснодара можно приспособить под это около 5 тыс. подвалов.

Рекомендации по организации укрытия населения в заглубленных и других помещениях подземного пространства доступны по этой ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре насчитывается более 190 защитных сооружений на случай опасности. Из них почти 60 — в муниципальной собственности, 15 — в краевой и государственной, 99 — в федеральной, 19 — в частной.