Мэрия Краснодара: есть более 190 защитных сооружений на случай опасности

Почти 60 таких сооружений — в муниципальной собственности, 15 — в краевой и государственной, 99 — в федеральной, 19 — в частной.

Все укрытия, которые находятся в муниципальной собственности, регулярно ремонтируются и поддерживаются в состоянии готовности за счет средств муниципалитета, рассказал начальник управления гражданской защиты Краснодара Виталий Казликин в ходе пресс-конференции 13 августа.

Большая часть приспосабливаемых к укрытиям помещений находятся в собственности управляющих компаний, жильцов или хозяйствующих субъектов. Они должны приводиться в соответствующий вид, чтобы могли быть использованы в случае непредвиденных угроз.

Подготовку таких помещений должны осуществлять управляющие компании либо собственники жильцов в результате общего собрания. Информацию об укрытиях УК должны будут разместить на досках информирования, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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