Круглый стол на тему безопасности детей провели в Краснодаре

Главным вопросом встречи стало качественное информирование об опасных ситуациях, а также о том, куда несовершеннолетние могут обратиться за помощью.

Участие в обсуждении приняли представители комиссии по делам несовершеннолетних, СМИ и регионального министерства образования, науки и молодежной политики. Провела встречу руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова.

«Есть опасность — нужно реагировать, не просто знать, что есть насилие в отношении детей, а нужно сделать такие материалы, чтобы затронули и родительскую часть, и учительскую, и до детей, чтобы дошли, чтобы дети были уверены в телефоне доверия», ― отметила Галина Жукова.

Всего с начала 2024 года было совершено около 1,5 тыс. преступлений в отношении подрастающего поколения. Сейчас комиссия по делам несовершеннолетних использует для информирования детей аудиофайлы, баннеры, социальную рекламу и видеоролики, чтобы повысить правовую грамотность и информационную гигиену.

Также участники круглого стола отметили, что у жителей сложилось предвзятое отношение к комиссии по делам несовершеннолетних и предложили создать новый информационный бренд наподобие МФЦ.

«Этот бренд должен быть, во-первых, узнаваем, во-вторых, к нему дети должны быть лояльны. Он должен быть ярким, молодежным. Это хорошая история», ― подчеркнул директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко.

На круглом столе были услышаны все предложения. Сформировали примерный план работы. В первую очередь ― бороться с предвзятым отношением к ПДН и повысить уровень доверия детей к государственным структурам.

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