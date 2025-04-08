На ремонт монумента войны направили 10 млн рублей в станице Староминской

На Кубани готовятся к празднованию 80-летия Победы. Сейчас в разных районах приводят в порядок мемориалы, памятники.

В станице Староминской памятник Великой Отечественной войны раньше называли Красной площадью. Именно здесь в братских могилах и хоронили защитников Родины и станицы.

«Были потери, раненые. Погибшие были и среди мирного населения в оккупацию. У нас было несколько массовых расстрелов», — сказала научный сотрудник Староминского историко-краеведческого музея Светлана Егорова.

«В 1970-х Вечный огонь зажег местный житель, полный кавалер ордена Славы Петр Цыгикало. В 2000-х открыли книгу памяти и оставили несколько пустых плит, чтобы добавлять сюда фамилии красноармейцев», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

Рабочие поменяют 1,5 тыс. кв. метров плитки, установят освещение, цветочные вазоны, к празднику эта территория будет иметь уже совершенно другой вид. На преображение направили около 10 млн рублей — большая часть из краевого бюджета.

В Новопокровском районе эти работы уже завершены, почти 46 млн рублей потрачено на капремонт трехметровой Родины-матери, гранитных плит с именами бойцов, всего мемориального комплекса.

В Ейском районе уже обновили памятник в поселке Садовом. Вокруг новая плитка, территорию расчистили. Отреставрирована к 80-летию Победы и скульптурная группа в Воронцовке на мемориале Славы. В Ясенской готовятся к реконструкции. На плитах добавят фамилии защитников Родины.

«Сейчас на мемориале выбиты 506 фамилий, в рамках этой работы мы увековечим имена 1 тыс. 204 бойцов», — сообщила глава Ясенского сельского поселения Татьяна Вязьмина.

В селе Раздольном под Сочи к 50-летию Победы жители сами установили мемориал. Теперь он обветшал. К новому юбилею и в Год Защитника Отечества его отреставрируют.

«Все хотим сделать из гранита, здесь посадить деревья, лавочки тоже поменять. Хотим культурно все сделать», — отметил житель Сочи Михаил Караманян.

Последний бой в 1943 году приняли зенитчики в Краснодаре на улице Ставропольской. На этом месте воинам дивизиона установили памятник. Его, как и еще 37 мемориальных комплексов столицы региона, приведут в порядок к Дню Победы.

Читайте также: Вечный огонь зажгут на братской могиле под Новороссийском ко Дню Победы.

Подпишись, здесь всегда интересно.