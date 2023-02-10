На реконструкцию очистных сооружений в Сочи направили 35 млрд рублей

В рамках региональной программы модернизации очистных сооружений Кубани до 2025 года модернизируют все пять крупнейших очистных сооружений Сочи, а также построят новый комплекс в поселке Якорная Щель.

В Год архитектуры на эти цели выделили 35 млрд рублей. Одним из крупнейших объектов модернизации станет комплекс очистных сооружений «Бзугу», построенный в 2013 году. Комплекс мощностью 70 тыс. куб. м в сутки обслуживает Хостинский район и значительную часть Центрального.

В рамках модернизации запланировали расширение Бзугинских очистных сооружений, строительство второй очереди. Это позволит увеличить мощность до 140 тыс. куб. м в сутки.

«В очистке поступающих хозяйственно-бытовых стоков будут применены наилучшие доступные на сегодняшний день технологические решения. Отдельно, в целях балансирования нагрузки на систему канализования города, в проект включен коллектор для переброски стоков с очистных сооружений «Дагомыс» Лазаревского района. Это позволит повысить надежность общегородской системы хозяйственно-бытовой канализации. В целях комплексного решения задач по усилению инфраструктуры водоотведения, данное мероприятие будет выполняться в увязке с реконструкцией сетей канализации Центрального района города», — сказал директор департамента реализации проектов комплексного развития администрации Сочи Константин Салиев.

Сейчас на объекте ведутся проектно-изыскательские работы, формируются основные технические решения, которые лягут в основу проекта. Строительство второй очереди запланировали на начало 2024 года. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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