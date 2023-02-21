На развитие сферы ЖКХ в Краснодарском крае в этом году выделили почти 60 млрд рублей
Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, комментируя инициативу президента России о запуске в 2023 году федеральной программы по улучшению системы ЖКХ.
Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что в течение ближайших 10 лет в сферу ЖКХ страны планируют инвестировать около 4,5 трлн рублей.
Кондратьев подчеркнул, что на Кубани каждый год увеличивается население и растет нагрузка на коммунальную инфраструктуру, поэтому регион остро нуждается в дополнительном финансировании сферы ЖКХ.
«Наши муниципалитеты ежегодно меняют по 5% изношенных сетей, но этого, конечно, недостаточно. Новая программа поможет запустить масштабный процесс обновления, регион планирует принимать в ней самое активное участие», — сказал губернатор Кубани.
Он добавил, что благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в крае строят водозаборы. Очистные сооружения на побережье реконструируют с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов.
В этом году на расходы в сфере ЖКХ из регионального бюджета выделили 58,5 млрд рублей. На недавней сессии ЗСК эту сумму увеличили на 3,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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