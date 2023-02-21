Кондратьев: озвученные Путиным меры поддержки дадут новые возможности для экономического роста
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал экономическую часть послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Президент РФ отметил, что Запад развернул против России не только военный, информационный, но и экономический фронт. Путин подчеркнул, что ни по одному из направлений Запад не достигнет нужных ему результатов. Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. По словам президента, совместная работа органов власти, Банка России, субъектов федерации и делового сообщества обеспечила устойчивость экономической ситуации. Удалось сохранить рабочие места, не допустить дефицита на рынке, поддержать финансовую систему и бизнес.
«Так, уже в марте прошлого года был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка 1 трлн рублей. По итогам 2022 года валовый внутренний продукт снизился на 2,1%. Это самые свежие данные. При этом напомню, что еще в феврале-марте прошлого года предрекали нам обвал экономики», — сказал Путин.
Стратегической задачей сегодня является вывод экономики на новые рубежи. Президент подчеркнул, что сегодня время не только вызовов, но и возможностей.
Губернатор Краснодарского края отметил, что драйверами развития в регионе по-прежнему являются АПК, транспортная и курортная сфера. Положительную динамику показывают промышленность, оптовая торговля, общественное питание и сфера услуг.
«Нам многие прогнозировали обвал экономики. Но мы не только смогли удержать ее. Как сказал Президент — Россия выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва. Полностью с этим согласен. Наши предприятия смогли адаптироваться к новым условиям. Мы приняли целый ряд антикризисных мер. Увеличили фонды развития промышленности и микрофинансирования, разработали систему льготных займов. В результате рост экономики в крае — 100,5%, а объем ВРП составил 3,5 трлн рублей. Озвученные сегодня конкретные меры поддержки — промышленная ипотека, наращивание господдержки АПК, налоговые льготы на покупку отечественного оборудования дадут нам новые возможности для дальнейшего экономического роста», — сказал Вениамин Кондратьев.
В текущем году Краснодарский край продолжит расширять меры поддержки бизнеса для формирования новых «точек роста», снятия инфраструктурных ограничений для инвесторов. Также продолжится переориентация экспортных поставок, развитие логистических коридоров и обеспечение технологического суверенитета, чтобы замыкать производственные цепочки внутри страны.
В настоящее время на Кубани введены порядка 90 антикризисных решений. Краевой Фонд развития промышленности запустил 15 программ льготного заемного финансирования. В их числе программа поддержки пищевых перерабатывающих предприятий. Фонд микрофинансирования предоставляет 20 видов микрозаймов до 5 млн рублей от 0,1% до 6,5%.
Развитие экономики способствовало увеличению расходной части бюджета Кубани в текущем году до беспрецедентных 500 млрд рублей. Из этих средств 14,5 млрд рублей направят на строительство социальной и инженерной инфраструктуры. Это в девять раз больше, чем в допандемийном 2019 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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