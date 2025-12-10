На развитие промкомплекса Армавира направили около 206 млн рублей господдержки

В Армавире функционируют более 490 индустриальных предприятий, обеспечивающих большую часть объема отгрузки продукции всех производителей муниципалитета.

С результатами модернизации производств ознакомился и. о. министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько в рамках рабочей поездки в Армавир. Также во встрече с руководителями предприятий принял участие глава района Андрей Харченко.

Хмелько отметил, что Армавир является одним из ведущих в регионе промышленных центров.

«В этом году направили на развитие промкомплекса Армавира порядка 206 млн рублей средств отраслевой госпрограммы края, а также льготных займов Фонда развития промышленности региона. Это позволило не только поддержать предприятия в сегодняшних непростых экономических условиях, но и расширить производства», — подчеркнул Хмелько.

Он посетил завод стальных конструкций «Кубань», компании «Кубаньжелдормаш» и «Юг Технохим», а также ознакомился с продукцией «Армавирского Велорикше Мотоприцепного Завода». На этих предприятиях производят грузовые вагоны, железнодорожную и сельхозтехнику, оборудование для автомоек самообслуживания и велотехнику.

Как рассказал во время встречи генеральный директор ЗСК «Кубань» Олег Горькавый, благодаря господдержке на бывших мощностях машиностроительного завода удалось создать инновационное предприятие.

С 2022 года освоили выпуск четырех моделей вагонов, включая собственную разработку. Это инновационный вагон-термос для перевозки скоропортящихся грузов. До конца 2025 года планируют реализовать порядка 790 единиц продукции.

Предприятие «Кубаньжелдормаш» работает уже более 90 лет. Здесь Хмелько представили развитую производственную инфраструктуру.

По словам учредителя завода Вячеслава Яковлева, модернизацию ведут в том числе за счет собственной инвестиционной программы. Предприятие оснащено современным металлообрабатывающим оборудованием от известных станкостроительных компаний. Благодаря этому продукция соответствует международным требованиям.

Предприятие «Юг Технохим», входящее в группу компаний «IMOY», производит автомойки самообслуживания уже 17 лет. Как отметил директор компании Виталий Серко, сегодня оборудование поставляют по всей России, сеть сервисных центров работает не только в Армавире, но и Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и в других регионах страны.

Генеральный директор «Армавирского Велорикше Мотоприцепного Завода», разработчик Илья Безручкин продемонстрировал выпускаемую продукцию. Он подчеркнул, что его предприятие запустило в России развитие новой отрасли промышленности — велорикш. Завод разработал уникальные модели, за что получил признание на федеральном уровне. Также на предприятии создают велорикши, которые работают на солнечной энергии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

