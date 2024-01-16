На развитие общественной инфраструктуры Кубани направят более 47 млрд рублей

Финансирование одноименной госпрограммы проведут за счет средств из бюджетов всех уровней — федерального, краевого и местных.

По словам замглавы Кубани Игоря Галася, задача госпрограмм — рост качества жизни людей, важно не снижать темпов социального строительства в регионе.

«В этом году из всех источников финансирования предусмотрено более 47 млрд рублей на реализацию госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры». На эти средства в крае построят, реконструируют или приобретут школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, объекты здравоохранения», — сообщил Игорь Галась.

Так, на реализацию подпрограммы по созданию объектов муниципальной общественной инфраструктуры предусмотрели 28 млрд рублей, из которых 5,5 млрд рублей — средства федерального бюджета. В планах завершить 15 инвестпроектов прошлого года и еще 82 до конца нынешнего. Речь идет о строительстве детских садов, школ, спортзалов, объектов берегоукрепления.

Кроме того, в этом году продолжится работа по созданию объектов социальной инфраструктуры. До конца декабря планируют завершить 17 из 39 инвестпроектов. Среди них объекты здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в январе начнут строительство двух социальных объектов.