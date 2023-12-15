На развитие коммунальной инфраструктуры Краснодара направят 202 млрд рублей

Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснодара до 2040 года приняли депутаты Гордумы.

В рамках выполнения данной программы предусмотрели обновление сетевой инфраструктуры, сокращение потерь, повышение эффективности и надежности ресурсоснабжения, снижение аварийности. Кроме того, в планах повысить уровень оснащения потребителей приборами учета ресурсов с 80% до 95%, увеличить надежность электроснабжения клиентов и число газифицированных жилых домов.

«На реализацию программы потребуется 202 млрд рублей, большая часть мероприятий будет выполнена за счет ресурсоснабжающих организаций», — сообщил первый замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Олег Шишковский.

Благодаря программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры краевого центра рассчитывают повысить уровень доступности коммунальных услуг для потребителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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