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На развитие АПК Кубани в этом году дополнительно направят 1,4 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-razvitie-apk-kubani-v-etom-godu-dopolnitelno-napravyat-1-4-mlrd-rublej
На развитие АПК Кубани в этом году дополнительно направят 1,4 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В ходе 21-го пленарного заседания ЗСК седьмого созыва обсудили поддержку сельхозпроизводителей региона. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что развитие сельского хозяйства является стратегическим приоритетом.

«Агропромышленному комплексу добавим 1,4 млрд рублей. Всего в этом году сумма поддержки составит 13,1 млрд рублей», — сказал глава региона.

На гранты семейным животноводческим фермам выделят из бюджета 140 млн рублей. Деньги предназначаются на закупку скота, оборудования и техники.

В прошлом году ввели субсидию на приобретение отечественной сельхозтехники и техники, которую производят в дружественных России странах. В этом году статью расходов на субсидирование увеличили в два раза — до 80 млн рублей.

На программу «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» добавили еще 11,6 млн рублей — до 42 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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