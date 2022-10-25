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На разработку проекта ремонта Зимнего театра в Сочи направят почти 57 млн рублей

Общество
25.10.2022 18:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-razrabotku-proekta-remonta-zimnego-teatra-v-sochi-napravyat-pochti-57-mln-rublej
На разработку проекта ремонта Зимнего театра в Сочи направят почти 57 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Сочи

Мэрия Сочи ищет подрядчика для разработки проекта реставрационных работ Зимнего театра. Начальная стоимость контракта составляет 56,9 млн рублей.

Сообщается, что подрядчик при разработке документации должен будет учесть установку звукоусиления в залах, будущее приспособление здания под современное использование с заменой технологического оборудования сцены.

Кроме того, ему будет необходимо разработать документацию по электро- и водоснабжению, водоотведению, отоплению. А также по вентиляции и системам видеонаблюдения. Строительный объем здания — порядка 100,7 тыс. кубометров.

По данным портала госзакупок заявки принимаются до 9 ноября включительно. Победителя торгов определят 14 ноября, пишет «Коммерсантъ».

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