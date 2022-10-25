На разработку проекта ремонта Зимнего театра в Сочи направят почти 57 млн рублей
Общество
25.10.2022 18:22
Мэрия Сочи ищет подрядчика для разработки проекта реставрационных работ Зимнего театра. Начальная стоимость контракта составляет 56,9 млн рублей.
Сообщается, что подрядчик при разработке документации должен будет учесть установку звукоусиления в залах, будущее приспособление здания под современное использование с заменой технологического оборудования сцены.
Кроме того, ему будет необходимо разработать документацию по электро- и водоснабжению, водоотведению, отоплению. А также по вентиляции и системам видеонаблюдения. Строительный объем здания — порядка 100,7 тыс. кубометров.
По данным портала госзакупок заявки принимаются до 9 ноября включительно. Победителя торгов определят 14 ноября, пишет «Коммерсантъ».
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