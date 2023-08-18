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На пять лет посадили виновника ДТП в Каневском районе, в котором погиб один человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-pyat-let-posadili-vinovnika-dtp-v-kanevskom-rajone-v-kotorom-pogib-odin-chelovek
На пять лет посадили виновника ДТП в Каневском районе, в котором погиб один человек
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жителя станицы Новоминской признали виновным в вождении автомобиля в нетрезвом виде, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

Суд установил, что 49-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречку, где столкнулся с едущим навстречу автомобилем. В результате аварии один человек погиб, здоровью другого причинен тяжкий вред.

В ходе заседания подсудимый вину признал. С учетом обстоятельств дела суд назначил мужчине пять лет лишения свободы в колонии поселении с лишением прав на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельное ДТП произошло 18 декабря в 15:10 на 134 км трассы Краснодар — Ейск в Каневском районе.

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