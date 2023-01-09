На «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило порядка 4 тыс. обращений

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24» 12 января.

С 5 января на «Прямую линию» поступило порядка 4 тыс. вопросов. В том числе 2 тыс. 567 прислали через чат-бот в Telegram, еще 1 тыс. 131 — по многоканальному телефону и 279 — через «Госуслуги».

Большинство вопросов касаются ЖКХ (33%), транспорта и дорожного хозяйства (17%), соцобеспечения (12%), вопросов строительства и архитектуры (9%) и здравоохранения (7%).

Наибольше число обращений поступает из Краснодара, Сочи, Анапы, Белореченского и Туапсинского районов, Новороссийска.

«Прямую линию» Вениамина Кондратьева можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала «Кубань 24» и в официальном аккаунте администрации Краснодарского края в ВКонтакте. Задать вопрос губернатору можно по телефону +7 (861) 268-60-44, в чат-боте в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или через «Госуслуги», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: по просьбе жительницы отремонтировали автобусную остановку в Кореновском районе.