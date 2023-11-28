На «Прямую линию» Кондратьева пришло свыше 2 тыс. вопросов через Telegram

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 декабря ответит на вопросы кубанцев в эфире телеканалов «Кубань 24» и «Россия 24 — Кубань».

Посредством чат-бота в Telegram на «Прямую линию» Кондратьева поступило 2 тыс. 41 обращение, по многоканальному телефону 1 тыс. 577. Всего за 6 дней пришло 3 тыс. 618 вопросов.

Самыми популярными темами стали ЖКХ — 42%, транспорт и дорожное хозяйство — 21%, строительство и архитектура — 11%. Также 6% всех вопросов касаются сферы социального обеспечения. У тем здравоохранения, экономики, малого и среднего бизнеса, а также образования и культуры — по 3% обращений.

Большая часть обращений из расчета на 1 тыс. жителей поступают из Туапсинского района, Краснодара, Анапы, Новороссийска и Красноармейского района.

Обратиться к главе региона можно через чат-бот Telegram «Вопрос Кондратьеву», по многоканальному телефону 8 (861) 268-60-44, с помощью портала «Госуслуги», а также посредством виджетов на сайте администрации Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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