На «Прямую линию» Кондратьева поступило уже более 3,5 тыс. обращений
Губернатор Краснодарского края 5 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24».
За два дня на «Прямую линию» губернатора Кубани Вениамина Кондратьева поступило более 3,5 тыс. обращений.
В основном жители используют чат-бот в мессенджере MAX, через него поступил 71% обращений. По телефону центра обработки сообщений приняли 22% обращений, через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» — 6%.
Большая часть обращений касались сферы ЖКХ — 35%, транспорта и дорожного хозяйства — 18%, здравоохранения — 13%, соцобеспечения — 11%.
Также жители обращались по вопросам строительства и архитектуры — 6%, безопасности и обеспечения правопорядка — 4%, земельных отношений — 3%.
Среди лидеров по количеству обращений — Краснодар, Анапа, Крыловский, Темрюкский и Динской районы.
Задать свои вопросы губернатору можно любым из удобных способов:
- по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861)268-60-44.
- в чат-боте в мессенджере MAX — Вопрос Губернатору Краснодарского края.
- на платформе обратной связи на портале Госуслуги.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», организаторы «Прямой линии» с губернатором, этот формат помогает решать многие проблемы жителей края. Так, в станице Ахтанизовской Темрюкского района построили новый офис врача общей практики.