На «Прямую линию» Кондратьева поступило уже более 3,5 тыс. обращений

Губернатор Краснодарского края 5 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24».

За два дня на «Прямую линию» губернатора Кубани Вениамина Кондратьева поступило более 3,5 тыс. обращений.

В основном жители используют чат-бот в мессенджере MAX, через него поступил 71% обращений. По телефону центра обработки сообщений приняли 22% обращений, через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» — 6%.

Большая часть обращений касались сферы ЖКХ — 35%, транспорта и дорожного хозяйства — 18%, здравоохранения — 13%, соцобеспечения — 11%.

Также жители обращались по вопросам строительства и архитектуры — 6%, безопасности и обеспечения правопорядка — 4%, земельных отношений — 3%.

Среди лидеров по количеству обращений — Краснодар, Анапа, Крыловский, Темрюкский и Динской районы.

Задать свои вопросы губернатору можно любым из удобных способов:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861)268-60-44.

в чат-боте в мессенджере MAX — Вопрос Губернатору Краснодарского края.

на платформе обратной связи на портале Госуслуги.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», организаторы «Прямой линии» с губернатором, этот формат помогает решать многие проблемы жителей края. Так, в станице Ахтанизовской Темрюкского района построили новый офис врача общей практики.

