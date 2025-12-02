На «Прямую линию» Кондратьева поступило почти 5 тыс. обращений

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24».

За неделю жители Краснодарского края направили 4 тыс. 969 обращений. Половина из них поступила через мессенджер МАХ. Вторым по популярности способом среди населения является звонок в Центр обработки сообщений — там обработали 38% от общего числа вопросов. Оставшиеся 12% обращений поступили через портал «Госуслуги».

Наибольшее количество обращений посвящены теме ЖКХ — 37% вопросов, транспорту и дорожному хозяйству — 19%, строительству и архитектуре – 10%.

Лидерами по количеству обращений стали Анапа, Темрюкский район и Краснодар. В топ-10 муниципалитетов по числу вопросов вошли Туапсинский муниципальный округ, Динской, Щербиновский, Крымский и Абинский районы, а также Новороссийск и Приморско-Ахтарский округ.

Задать свои вопросы губернатору можно любым из удобных способов:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861)268-60-44 .

. в чат-боте в мессенджере MAX — Вопрос Губернатору Краснодарского края.

на платформе обратной связи на портале Госуслуги.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», организаторы «Прямой линии» с губернатором, этот формат помогает решать многие проблемы жителей края. Так, в станице Ахтанизовской Темрюкского района построили новый офис врача общей практики.

