На «Прямую линию» Кондратьева поступило более 3,9 тыс. обращений

Политика
На «Прямую линию» Кондратьева поступило более 3,9 тыс. обращений
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края 5 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24».

За 4 дня на «Прямую линию» губернатора Кубани Вениамина Кондратьева поступило более 3,9 тыс. обращений.

В основном жители используют чат-бот в мессенджере MAX, через него поступило 58% обращений. По телефону центра обработки сообщений приняли 34% обращений, через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» — 8%.

Большая часть обращений по-прежнему касается сферы ЖКХ — 36%, транспорта и дорожного хозяйства — 21%, здравоохранения и соцобеспечения — 10%.

Обращаются жители также по вопросам строительства и архитектуры — 7%, безопасности и обеспечения правопорядка — 3%, образования и культуры — 3%.

Среди лидеров по количеству обращений — Анапа, Темрюкский район и Туапсинский округ. Также в «десятке» активных муниципалитетов Краснодар, Динской, Крымский, Брюховецкий и Щербиновский районы, а также Приморско-Ахтарский округ.

Задать свои вопросы губернатору можно любым из удобных способов:

  • по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861)268-60-44.
  • в чат-боте в мессенджере MAX — Вопрос Губернатору Краснодарского края.
  • на платформе обратной связи на портале Госуслуги.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», немало вопросов в аграрном крае губернатору задают сельхозпроизводители и получают поддержку.

