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На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило более 8,1 тыс. обращений

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-pryamuyu-liniyu-gubernatora-kubani-postupilo-bolee-8-1-tys-obrashhenij
На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило более 8,1 тыс. обращений
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 января в 12:00 в прямом эфире телеканала «Кубань 24» ответит на вопросы жителей региона.

С 5 января на «Прямую линию» губернатора поступило более 8,1 тыс. обращений: 4,7 тыс. через чат-бот в Telegram, 2,4 тыс. через телефон и 955 через портал Госуслуг.

Вопросы жителей Кубани касаются ЖКХ — 35%, транспорта и дорожного хозяйства — 16%, социального обеспечения — 11%, строительной сферы — 9% и здравоохранения — 6%.

Из расчета на 1 тыс. человек, больше всего обращений губернатору направили жители Краснодара, Анапы, Туапсинского, Белореченского и Динского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

  • по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44;
  • с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram (@direct_line_23_bot);
  • на портале Госуслуг по ссылке.

Читайте также: по поручению Кондратьева капитально отремонтируют стадион в Брюховецком районе. С просьбой о ремонте стадиона «Атлант» в станице Брюховецкой к главе края обратился тренер спортшколы Ярослав Павлищев.

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