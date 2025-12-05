На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило более 7,4 тыс. обращений

На вопросы жителей губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответит днем 5 декабря. Уже поступило 7 тыс. 444 обращения.

«Прямую линию» покажут на телеканалах «Кубань 24», «Россия. Кубань» и «Краснодар». Также трансляция будет доступна в аккаунтах Вениамина Кондратьева в социальной сети ВКонтакте и на Rutube.

Через чат-бот в мессенджере МАХ кубанцы направили — 43% от всех обращений, по телефону — 41% и на портал «Госуслуги» — 16%.

Больше всего жителей региона волнуют темы ЖКХ — 37%, транспорта и дорожного хозяйства — 19%, строительства и архитектуры — 10%. Вопросов социального обеспечения касаются 9% обращений, здравоохранения — 8%. Количество обращений по образованию и культуре, экологии и природопользованию достигают 3%.

Самыми активными по обращениям районами стали Анапа, Краснодар, Туапсинский муниципальный округ, Темрюкский, Щербиновский и Динской районы, а также Новороссийск, Горячий Ключ, Крымский и Абинский районы. Оценку провели в перерасчете на тысячу жителей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вопросы губернатору Вениамину Кондратьеву жители могут задать любым удобным для них способом:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края – 8-(861)268-60-44.

через чат-бот в мессенджере MAX – Вопрос губернатору Краснодарского края.

на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

Читайте также: в 2024 году губернатор общался с кубанцами рекордные 4 часа 41 минуту. В прямом эфире он ответил более чем на 30 вопросов.

