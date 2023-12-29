На продуктах с ингредиентами из насекомых в России появится крупная маркировка

Пищевую продукцию, полученную с использованием насекомых, уже начали изготавливать и продавать в России.

В связи с этим на таких продуктах необходимо размещать крупную маркировку. С таким предложением в Роспотребнадзор обратился депутат Госдумы Олег Леонов.

«Имеются в виду, условно, не жареные сверчки, а, например, мука из черной львинки, которую добавляют в обычный продукт — допустим, хлеб. Нарезной батон визуально выглядит так же. В составе, конечно, должно быть указано, но меленько где-то, кто же это читает? Мы предлагаем сделать крупную маркировку, прямо как на сигаретах, что в этих продуктах содержатся ингредиенты из насекомых», — рассказал Леонов.

Все потребители должны четко понимать, что покупают, отметил депутат. Более того, такую еду уже можно найти в свободной продаже, добавил он.

«В обычных магазинах — «Пятерочках», «Перекрестках» и других — я пока не нашел, но знаю, что уже такие продукты начинают производиться и продаваться, потому что это дешевле. Мука из насекомых дешевле, чем обычная, поэтому ее выгодно подмешивать. Это как с соевым маслом», — пояснил Леонов.

Он заключил, что ведомство такую инициативу уже поддержало, однако тему надо доработать, в том числе провести исследования о вреде таких продуктов для людей, сообщает телеканал «360».

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