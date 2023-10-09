На форуме в Сочи представили лапшу и шоколад из китайских сверчков

Международный форум инновационных технологий в сельском хозяйстве и пищевой индустрии Innofood 2023 проходит в Сириусе с 9 по 10 октября. Мероприятие посетил вице-премьер России Денис Мантуров.

В рамках форума посетителям представили продукты питания из китайских сверчков: шоколад, лапшу и печенье, а также пищевую добавку из сверчковой муки и порошка витграсса. В ней содержится большое количество белка, минералов и витаминов.

По словам производителя пищевая добавка может помочь россиянам разнообразить рацион питания, сообщает РИА «Новости».

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