На Привокзальной площади Краснодара проверят законность ларьков

Такое поручение дала заместитель главы Надежда Панаетова во время осмотра территории ж/д вокзала Краснодар-1 с руководителями структурных подразделений городской администрации.

Было принято решение навести на прилегающей территории, где стоят ларьки, порядок. Для этого проверят и проанализируют принадлежность земельных участков и объектов на них, чтобы требовать с ответственных лиц наведения порядка.

Ранее очистить от всего визуального мусора вокзалы города поручил Евгений Наумов на аппаратном совещании. Ответственность за расклейку объявлений в неположенном месте устанавливается статьей 14.3 КоАП РФ.

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