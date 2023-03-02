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На Привокзальной площади Краснодара проверят законность ларьков

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-privokzalnoj-ploshhadi-krasnodara-proveryat-zakonnost-larkov
На Привокзальной площади Краснодара проверят законность ларьков
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Такое поручение дала заместитель главы Надежда Панаетова во время осмотра территории ж/д вокзала Краснодар-1 с руководителями структурных подразделений городской администрации.

Было принято решение навести на прилегающей территории, где стоят ларьки, порядок. Для этого проверят и проанализируют принадлежность земельных участков и объектов на них, чтобы требовать с ответственных лиц наведения порядка.

Ранее очистить от всего визуального мусора вокзалы города поручил Евгений Наумов на аппаратном совещании. Ответственность за расклейку объявлений в неположенном месте устанавливается статьей 14.3 КоАП РФ.

Читайте также: в Молодежном микрорайоне Краснодара снесли 14 незаконных ларьков.

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