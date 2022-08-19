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На предприятиях Кубани определят лучшие практики внедрения бережливого производства

Экономика
19.08.2022 13:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-predpriyatiyah-kubani-opredelyat-luchshie-praktiki-vnedreniya-berezhlivogo-proizvodstva
На предприятиях Кубани определят лучшие практики внедрения бережливого производства
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Между участниками национального проекта «Производительность труда» проводят региональный конкурс «Путь к совершенству». В этом году конкурс проводят уже в третий раз.

Как отметила начальник отдела реализации региональных проектов краевого минэкономики Наталья Табункова, предприятия заинтересованы в применении бережливых технологий. Например, один из участников конкурса — завод «Электросевкавмонтажиндустрия». Предприятие присоединилось к нацпроекту в 2019 году. Предприятие каждый год наращивает темпы производства и использует систему улучшений с минимальными потерями и максимальным ростом.

Конкурсная комиссия приступила ко второй фазе оценки компаний, посещает предприятия и анализирует производственные показатели. Успешные технологии будут тиражировать и применять в других компаниях.

В прошлом году в конкурсе лучшими стали «Краснодар Водоканал», «ТД-Холдинг», «ПищТех», «АС-Строй», «Лига-Пак» и «Горница», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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