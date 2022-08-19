На предприятиях Кубани определят лучшие практики внедрения бережливого производства
Между участниками национального проекта «Производительность труда» проводят региональный конкурс «Путь к совершенству». В этом году конкурс проводят уже в третий раз.
Как отметила начальник отдела реализации региональных проектов краевого минэкономики Наталья Табункова, предприятия заинтересованы в применении бережливых технологий. Например, один из участников конкурса — завод «Электросевкавмонтажиндустрия». Предприятие присоединилось к нацпроекту в 2019 году. Предприятие каждый год наращивает темпы производства и использует систему улучшений с минимальными потерями и максимальным ростом.
Конкурсная комиссия приступила ко второй фазе оценки компаний, посещает предприятия и анализирует производственные показатели. Успешные технологии будут тиражировать и применять в других компаниях.
В прошлом году в конкурсе лучшими стали «Краснодар Водоканал», «ТД-Холдинг», «ПищТех», «АС-Строй», «Лига-Пак» и «Горница», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: Краснодарском крае агрофирма по нацпроекту оптимизирует процесс упаковки яблок.
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- В Керчи сработали системы противовоздушной обороны
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, слышны взрывы
- В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины