На пособия для безработных жителей новых регионов РФ направят более 1 млрд рублей
Общество
26.01.2023 17:16
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина. Он отметил, что выплаты должны дойти тем, кто в них нуждается.
«По российскому законодательству людям, которые потеряли работу, выплачивается пособие по безработице. Для предоставления такой поддержки в новых областях и республиках правительство направит свыше 1 млрд рублей на текущий год», — сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что власти страны на эти цели будут выделять и дополнительные средства. Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру труда Антону Котякову уделить особое внимание внедрению социальной защиты в новых регионах по общефедеральным стандартам, сообщает RT.
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