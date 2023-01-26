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На пособия для безработных жителей новых регионов РФ направят более 1 млрд рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-posobiya-dlya-bezrabotnyh-zhitelej-novyh-regionov-rf-napravyat-bolee-1-mlrd-rublej
На пособия для безработных жителей новых регионов РФ направят более 1 млрд рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина. Он отметил, что выплаты должны дойти тем, кто в них нуждается.

«По российскому законодательству людям, которые потеряли работу, выплачивается пособие по безработице. Для предоставления такой поддержки в новых областях и республиках правительство направит свыше 1 млрд рублей на текущий год», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что власти страны на эти цели будут выделять и дополнительные средства. Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру труда Антону Котякову уделить особое внимание внедрению социальной защиты в новых регионах по общефедеральным стандартам, сообщает RT.

Читайте также: Минтруд России с 1 февраля проиндексирует более 40 выплат и пособий. Об этом сообщил глава министерства Антон Котяков.

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