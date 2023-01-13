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Минтруд России с 1 февраля проиндексирует более 40 выплат и пособий

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/mintrud-rossii-s-1-fevralya-proindeksiruet-bolee-40-vyplat-i-posobij
Минтруд России с 1 февраля проиндексирует более 40 выплат и пособий
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 13 января сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

По его словам, с 1 февраля на 11,9% проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций, а также увеличит размер маткапитала.

«Будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки», — сказал Антон Котяков.

Материнский каптал на первого ребенка увеличится до 587 тыс. рублей, на второго — почти до 775,6 тыс. рублей, пишет RT.

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