Минтруд России с 1 февраля проиндексирует более 40 выплат и пособий

Об этом 13 января сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

По его словам, с 1 февраля на 11,9% проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций, а также увеличит размер маткапитала.

«Будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки», — сказал Антон Котяков.

Материнский каптал на первого ребенка увеличится до 587 тыс. рублей, на второго — почти до 775,6 тыс. рублей, пишет RT.

Читайте также: выплаты семьям, воспитывающих сирот, проиндексировали в Краснодарском крае.