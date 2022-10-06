На портале «Госуслуги» теперь можно заказать свидетельство или справку из ЗАГСа
Об этом 6 октября сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
На портале «Госуслуги» теперь можно заказать свидетельства о рождении ребенка, об усыновлении, заключении брака, разводе, установлении отцовства, смене имени, о смерти и другие. Забрать бумажные документы можно будет в ближайшем отделе ЗАГС или МФЦ независимо от прописки.
Также на портале можно заказать справки, подтверждающие рождение, заключение или расторжение брака, усыновление, установление отцовства, которые обычно необходимы для оформления пенсии, пособий и совершения сделок.
Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». В случае получения свидетельства впервые, платить за него не нужно, пошлину придется оплатить при повторном заказе, сообщает Минцифры РФ в Telegram.
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