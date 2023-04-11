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На портале «Госуслуг» вернули возможность удаления аккаунта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-portale-gosuslug-vernuli-vozmozhnost-udaleniya-akkaunta
На портале «Госуслуг» вернули возможность удаления аккаунта
Фото unsplash.com

Функция удаления аккаунта в сервисе «Госуслуги» исчезла в конце марта на сайте и в мобильном приложении.

В Минцифры России это объяснили участившимися взломами личных кабинетов на портале. В министерстве подчеркнули, что хакеры взламывали аккаунты людей, используя методы социальной инженерии. В связи с исчезновением специальной кнопки удалить аккаунт на «Госуслугах» предлагали в МФЦ.

Однако теперь возможность самостоятельно удалить аккаунт вернулась и на сайте, и в мобильном приложении «Госуслуг». В этом лично убедился журналист интернет-портала «Кубань 24».

Читайте также: в России планируют начать выдавать электронные повестки в военкоматы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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