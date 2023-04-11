На портале «Госуслуг» вернули возможность удаления аккаунта
Общество
11.04.2023 09:17
Функция удаления аккаунта в сервисе «Госуслуги» исчезла в конце марта на сайте и в мобильном приложении.
В Минцифры России это объяснили участившимися взломами личных кабинетов на портале. В министерстве подчеркнули, что хакеры взламывали аккаунты людей, используя методы социальной инженерии. В связи с исчезновением специальной кнопки удалить аккаунт на «Госуслугах» предлагали в МФЦ.
Однако теперь возможность самостоятельно удалить аккаунт вернулась и на сайте, и в мобильном приложении «Госуслуг». В этом лично убедился журналист интернет-портала «Кубань 24».
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