На портале «Госуслуг» вернули возможность удаления аккаунта

Функция удаления аккаунта в сервисе «Госуслуги» исчезла в конце марта на сайте и в мобильном приложении.

В Минцифры России это объяснили участившимися взломами личных кабинетов на портале. В министерстве подчеркнули, что хакеры взламывали аккаунты людей, используя методы социальной инженерии. В связи с исчезновением специальной кнопки удалить аккаунт на «Госуслугах» предлагали в МФЦ.

Однако теперь возможность самостоятельно удалить аккаунт вернулась и на сайте, и в мобильном приложении «Госуслуг». В этом лично убедился журналист интернет-портала «Кубань 24».

Читайте также: в России планируют начать выдавать электронные повестки в военкоматы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.