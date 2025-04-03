На подтопленные после дождя улицы Краснодара вышли 20 водооткачивающих машин

В ЕДДС Краснодара 3 апреля поступило 14 заявок на откачку дождевой воды с проезжей части.

Как сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов, на дороги вышли 20 водооткачивающих машин и 13 мотопомп. Техника направилась улицы Алуштинскую, Парижскую, Мусоргского, Автомобильную, Дежнева, Комарова и Семеновскую.

«На улицах Петра Метальникова и Московской работают насосы, вода с проезжей части постепенно уходит», — написал Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Жители Краснодара могут оставить заявку на откачку воды с дорог и придомовых территорий в ЕДДС по телефону 8 (861) 214-33-36.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20 м/с.

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