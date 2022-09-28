На подготовку к отопительному сезону в Анапе направили свыше 100 млн рублей

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В настоящее время к отопительному сезону полностью готовы учреждения культуры и здравоохранения. Многоквартирный жилой фонд будет готов к 1 октября.

Вопросы подготовки к отопительному сезону обсудили 28 сентября на совещании, которое провел мэр Анапы Василий Швец.

«Все ответственные службы и предприятия заранее провели комплекс работ по подготовке систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. На эти цели направлено свыше 100 млн рублей. На особом контроле должны быть школы, детсады, больницы, поликлиники. Если октябрь будет холодным, тепло в наши соцобъекты должно поступить раньше, чем 15 октября», — сказал Швец.

Ресурсоснабжающие располагают необходимым запасом материалов, аварийно-ремонтной техникой, квалифицированным персоналом. Готово все, чтобы отопительный сезон в начался в срок и без сбоев, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

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