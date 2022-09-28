Кондратьев: на Кубани для улучшения теплоснабжения заключили шесть концессий на 2,5 млрд рублей

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал соглашения по модернизации тепловых сетей и котельных в Славянском, Апшеронском, Тихорецком, Мостовском и Новопокровском районах.

«Сумма инвестиций, привлеченных в модернизацию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, составит порядка 2,5 миллиардов рублей. На эти средства в ближайшие десять лет инвестор планирует модернизировать 151 котельную и порядка 40 км тепловых сетей», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что на Кубани в отопительную отрасль продолжают активно привлекать внебюджетные источники. Это позволяет строить и модернизировать в крае котельные и теплосети не только за счет средств регионального бюджета. Такие меры дают возможность повысить качество теплоснабжения для жителей Кубани.

В этом году в регионе за счет концессий планируют модернизировать 24 объекта теплоснабжения. В прошлом году по концессионным соглашениям модернизировали 15 объектов в Горячем Ключе, Успенском, Ейском и Кущевском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 35 тыс. жителей смогут подключить газовое отопление к зиме.