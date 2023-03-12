На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка

Со стороны Тамани перед Крымским мостом вечером 12 марта образовался затор протяженностью около 3,5 км.

Водителям пока рекомендуют отложить поездку в Крым или учитывать дополнительное время задержки движения. Ожидание въезда на мост может составить несколько часов.

Затор связан с увеличением времени досмотра в связи с выявленными техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сейчас специалисты устраняют неполадки в работе оборудования. Ремонт стараются провести в максимально короткие сроки.

Читайте также: Аксенов спрогнозировал досрочное завершение ремонта железнодорожной части Крымского моста.