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На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-podezde-k-krymskomu-mostu-v-krasnodarskom-krae-obrazovalas-trehkilometrovaya-probka
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
Скриншот сервиса "Яндекс карты"

Со стороны Тамани перед Крымским мостом вечером 12 марта образовался затор протяженностью около 3,5 км.

Водителям пока рекомендуют отложить поездку в Крым или учитывать дополнительное время задержки движения. Ожидание въезда на мост может составить несколько часов.

Затор связан с увеличением времени досмотра в связи с выявленными техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сейчас специалисты устраняют неполадки в работе оборудования. Ремонт стараются провести в максимально короткие сроки.

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