На подъездах к Крымскому мосту скопилось 592 автомобиля

Днем 23 июня перед Крымским мостом с обеих сторон наблюдаются большие пробки. В очереди к пунктам досмотра скопилось почти 600 автомобилей.

По состоянию на 13:00 в очереди со стороны Тамани находилось 336 машин. Со стороны Керчи ожидают 256 автомобилей. Время ожидания около часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

В 13:17 движение по мосту временно перекрывали, возобновили движение машин в 13:30.

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