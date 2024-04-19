На поддержку промпроизводств Кубани направят более 1,8 млрд рублей

Отбор предприятий на предоставление господдержки по пяти направлениям субсидирования открыло министерство промышленной политики края.

«На субсидирование предприятий в этом году направим свыше 1,8 млрд рублей, в том числе 1 млрд — на развитие импортозамещающих производств. Всего планируем реализовать 9 направлений поддержки как общих, например, на реализацию инвестиционных проектов по модернизации или расширению производств, так и специализированных. Это субсидирование машиностроителей, управляющих компаний и резидентов индустриальных парков, промтехнопарков и другие. Начали отбор предприятий на предоставление субсидий по первым пяти направлениям», — сообщил министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

Он также отметил, что в прошлом году на субсидирование отраслевых предприятий в прошлом году направили более 1,5 млрд рублей в рамках отраслевой госпрограммы развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности. Поддержку получили 90 предприятий промышленного комплекса приоритетных в регионе отраслей. Это позволило по итогам прошлого года увеличить объем отгрузки промпродукции на 15,3%, отраслевых предприятий — на 67,4%, частных инвестиций в развитие производств — в 2,6 раза.

Подробную информацию об отборе на предоставление субсидий в рамках госпрограммы развития промышленности можно посмотреть на сайте министерства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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