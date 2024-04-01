Более 50 проектов на 115 млрд рублей реализуют в сфере промышленности на Кубани

Инвестиции в модернизацию перерабатывающей и пищевой промышленности за 5 лет составили 74,5 млрд рублей.

«Перерабатывающий комплекс региона сегодня загружен на 60%. Чтобы улучшить жизнь на селе, повысить доходы аграриев, необходимо уйти от продажи сырья и максимально нарастить объемы переработки. Модернизировать существующие мощности, наладить выпуск конкурентоспособной продукции. Важно поддержать владельцев такого бизнеса, проработать для них меры поддержки», — рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Предприятия сахарной промышленности благодаря мощной сырьевой базе загружены до 90%, доложил вице-губернатор Андрей Коробка. Он уточнил, что еще 5 лет назад их загрузка была максимум 45%. Международным стандартам при этом отвечает 80% производимой в регионе продукции.

«По итогам прошлого года мы существенно нарастили несырьевой экспорт агропродукции, его доля в общем объеме экспорта превысила 40%. Пять лет назад это было около 20%. Эту динамику мы рассчитываем сохранить и по итогам текущего года ставим задачу нарастить долю несырьевого экспорта до более чем 50%», — сообщил Коробка.

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федор Дерека отметил, что впервые в истории Кубани в прошлом году благодаря увеличению производства масличных культур и озимого рапса в частности произвели около 1,2 млн т растительного масла. По итогам года предприятия отгрузили продукцию на сумму почти 670 млрд рублей.

Он также отметил, что с начала года в регионе растет производство мясной продукции и переработки мяса, производства животных и растительных масел, кисломолочной продукции, крахмала, хлебобулочных кондитерских изделий и безалкогольных напитков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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