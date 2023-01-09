На поддержку АПК в Краснодарском крае в 2023 году направят более 11 млрд рублей
Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время планерного совещания по реализации планов на текущий год.
«Господдержка отрасли агропромышленного комплекса в 2023 году превысит 11 млрд рублей. Все действующие меры сохраним в полном объеме», — сказал Кондратьев.
Глава региона подчеркнул, что АПК является стратегической отраслью для экономики Кубани. Кондратьев добавил, что в этом году объем производства сельскохозяйственной продукции в регионе необходимо увеличить до 590 млрд рублей. В 2022 году он составил 576 млрд рублей.
Губернатор добавил, что за счет работы по стратегическим направлениям площадь мелиоративного комплекса в этом году увеличится на 4,5 тыс. га, а виноградников до 30,2 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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