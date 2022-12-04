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На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили 1 тыс. 700 мертвых тюленей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-poberezhe-kaspijskogo-morya-v-dagestane-obnaruzhili-1-tys-700-mertvyh-tyulenej
На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили 1 тыс. 700 мертвых тюленей
Фото пресс-службы СКТУ Росрыболовство

Порядка 700 мертвых каспийских тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак 3 декабря. Днем 4 декабря число мертвых животных увеличилось до 1 тыс. 700.

В Минприроды Дагестана сообщили, специалисты исследовали трупы животных. Результаты анализа отправили в лаборатории Москвы и Астрахани. Основной версией гибели тюленей признали естественные природные факторы.

Гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов рассказал, что животные погибли около двух недель назад.

«За несколько дней на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено 1 тыс. 700 туш каспийской нерпы. Судя по виду найденных нами тюленей, они погибли примерно две недели назад», — сказал Гапизов.

Он также подчеркнул, что признаков насильственной смерти животных не выявлено, сообщает RT.

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