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На побережье Анапы 26 марта не обнаружили новых выбросов мазута

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-poberezhe-anapy-26-marta-ne-obnaruzhili-novyh-vybrosov-mazuta
На побережье Анапы 26 марта не обнаружили новых выбросов мазута
На побережье Анапы 26 марта не обнаружили новых выбросов мазута

Во время утреннего мониторинга состояния пляжей на береговой линии не обнаружили новых фрагментов нефтепродуктов.

Команды продолжили деликатную уборку пляжей. Например, в районе лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь» в селе Витязево работают специалисты из Павловского района, участники команды Калининского района очищают береговую линию между селом Витязево и станицей Благовещенской.

Также к уборке приступили представители Славянского района на пляже у дома отдыха «Фея-2» в поселке Джемете, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новые выбросы мазута обнаружили 25 марта на побережье Анапы. Их зафиксировали около «Пляжного поселка», на центральном пляже Анапы, на пляже в районе устья реки Можепсин и участке пляжа между селом Витязево и станицей Благовещенской. За очистку этих участков отвечают команды Выселковского, Абинского, Тимашевского и Белоглинского районов.

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