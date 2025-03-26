На побережье Анапы 26 марта не обнаружили новых выбросов мазута

Во время утреннего мониторинга состояния пляжей на береговой линии не обнаружили новых фрагментов нефтепродуктов.

Команды продолжили деликатную уборку пляжей. Например, в районе лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь» в селе Витязево работают специалисты из Павловского района, участники команды Калининского района очищают береговую линию между селом Витязево и станицей Благовещенской.

Также к уборке приступили представители Славянского района на пляже у дома отдыха «Фея-2» в поселке Джемете, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новые выбросы мазута обнаружили 25 марта на побережье Анапы. Их зафиксировали около «Пляжного поселка», на центральном пляже Анапы, на пляже в районе устья реки Можепсин и участке пляжа между селом Витязево и станицей Благовещенской. За очистку этих участков отвечают команды Выселковского, Абинского, Тимашевского и Белоглинского районов.

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