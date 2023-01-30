На ПМЭФ-2023 Сочи планирует представить 15 инвестпроектов
Петербургский международный экономический форум запланирован на период с 14 по 17 июня 2023 года.
Сейчас 15 инвестпроектов Сочи находятся в стадии подготовки. Из них 60% — в санаторно-курортной сфере и отрасли гостеприимства. Наибольшее количество инвестпроектов в Лазаревском районе — семь, еще по три планируют реализовать в Адлерском и Хостинском районе, два — в Центральном.
«Реализуем проекты не только по строительству новых объектов, но по реконструкции и модернизации наших исторических мест с сохранением знаменитой сочинской лечебно-оздоровительной базы. В этом году также представим проекты по созданию агропарков, развитию спортивной инфраструктуры», — рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.
На сопровождении в департаменте инвестиций и развития МСП находятся 44 инвестпроекта. Общий объем инвестиций — 404 млрд рублей. По этим проектам в курортном городе предусматривается создание более 22 тыс. рабочих мест.
Инвестиционный портфель курорта планируют увеличить на 20 проектов в 2023 году. Это позволит привлечь в экономику города не менее 100 млрд рублей и создать не менее 2 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СМИ, Российский инвестиционный форум в Сочи в 2023 году снова не состоится.
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