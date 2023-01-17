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СМИ: Российский инвестиционный форум в Сочи в 2023 году снова не состоится

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-rossijskij-investitsionnyj-forum-v-sochi-v-2023-godu-snova-ne-sostoitsya
СМИ: Российский инвестиционный форум в Сочи в 2023 году снова не состоится
Фото t.me/sirius_okrug

Об этом рассказали источники, приближенные к Росконгрессу и компаниям, которые ранее участвовали в РИФ. Экономический форум в Сочи традиционно проводили в середине февраля.

В этом году Российский инвестиционный форум в Сочи не состоится уже четвертый раз подряд. В предыдущий раз мероприятие проводили в 2019 году на площадке медиацентра «Сириус». В 2020, 2021 и 2022 годах РИФ не проводили из-за пандемии коронавируса. По мнению экспертов, в этом году форум в Сочи решили не проводить по экономическим и политическим причинам.

Российский инвестиционный форум в Сочи проводили с 2002 года. Изначально он назывался «Кубань». Название РИФ он получил в 2016 году. Форум был традиционной площадкой для презентации инвестиционного потенциала регионов РФ, пишет газета «Известия».

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