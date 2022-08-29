На пляже в Сочи спасли тонущую женщину
Инцидент произошел в августе на пляже «Приморский».
Сотрудник МЧС наблюдал за морем и заметил в море женщину, которая просила о помощи. Информацию о том, что в акватории тонет отдыхающая, он передал по рации спасателям на берег. На помощь утопающей сразу же отправились спасатели Артем Устинов и Иван Муратов. Они оценили ситуацию, кинули спасательный круг в воду и поплыли к тонувшей.
Женщину доставили на берег, где ей оказали первую медицинскую помощь. У пострадавшей поднялось давление. После того, как ей стабилизировали давление, спасенную отправили домой.
Спасатели рекомендуют выбирать для купания пляжи, где есть спасательные станции или посты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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