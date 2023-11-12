На пляже в Сочи спасли мужчину, который пошел купаться в шторм
Происшествия
12.11.2023 14:30
Мужчина пошел купаться в море на Приморской набережной в Сочи, не справился с волнами и стал тонуть.
Утопающего быстро заметили, спасатель пляжа бросился в воду и с помощью круга смог вытащить мужчину на берег.
Мужчина был обессилен и наглотался воды, ему оказали первую помощь.
«Благодаря профессионализму и оперативности спасателей трагедии удалось избежать», — пишет местный Telegram-канал «ЧП Сочи».
В комментариях пострадавшего мужчину осудили за такой поступок.
— А ночью бы утонул. Спасибо спасателю, который рисковал жизнью.
— Зачем они лезут в шторм?!
— Зачем полез в воду, «геройство» показать? Шторм — сиди на берегу, а то и дальше.
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