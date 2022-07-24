На пляже под Геленджиком заметили сразу два смерча над морем
Происшествия
24.07.2022 13:26
Отдыхающие в Кринице 24 июля сняли на видео двойной смерч. Два столба над голубой водой так заинтересовали курортников, что лишь немногие поспешили побеспокоиться о собственной безопасности и уйти с пляжа.
Тем временем спасатели напоминают: еще до конца дня 24 июня на участке от Анапы до Магри (Лазаревский район Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем.
В это время не стоит купаться, выходить в море на плавсредствах, увидев, что смерч движется в сторону берега необходимо немедленно покинуть пляж. Если убежать не удалось, ложитесь на дно любой выемки или впадины, плотно прижмитесь к земле. Для защиты от летящих обломков используйте листы фанеры, ящики, любые другие подручные средства.
Читайте также: в Туапсинском районе смерч вышел из моря на берег.
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