На пляже под Геленджиком заметили сразу два смерча над морем

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Отдыхающие в Кринице 24 июля сняли на видео двойной смерч. Два столба над голубой водой так заинтересовали курортников, что лишь немногие поспешили побеспокоиться о собственной безопасности и уйти с пляжа.

Тем временем спасатели напоминают: еще до конца дня 24 июня на участке от Анапы до Магри (Лазаревский район Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем.

В это время не стоит купаться, выходить в море на плавсредствах, увидев, что смерч движется в сторону берега необходимо немедленно покинуть пляж. Если убежать не удалось, ложитесь на дно любой выемки или впадины, плотно прижмитесь к земле. Для защиты от летящих обломков используйте листы фанеры, ящики, любые другие подручные средства.

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