На пляже «Нептун» в Новороссийске открыли фитнес-парк

Фитнес-парк — отличная альтернатива тренажерным залам. В спортивном комплексе установили 15 силовых тренажеров с изменяемым весом. Среди них есть и оборудование для лиц с ограниченными возможностями.

«Парк открыт по инициативе наших неравнодушных жителей и наших уважаемых дорогих спортсменов. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим новые победы, которыми будем гордиться», — сказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

На каждом тренажере размещен QR-код, по которому можно получить бесплатный урок от фитнес-тренеров. Они рассказывают как правильно и эффективно проводить тренировку на данном оборудовании.

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