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Первая очередь Черноморского парка в Анапе откроется до конца лета

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervaya-ochered-chernomorskogo-parka-v-anape-otkroetsya-do-kontsa-leta
Видео канала «Кубань 24»

Это самая большая зона отдыха города-курорта. Ее строят в микрорайоне Горгиппия. Парк займет порядка 30 га.

В парке уже установили детские и спортивные площадки, арт-объекты, деревья и кустарники, освещение. Там также построят Черноморский Дворец искусств и Черноморский Дворец молодежи, теннисный корт и ряд других культурно-досуговых пространств.

Название парка «Черноморский» местные жители выбрали сами. До этого его называли «Императорский».

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