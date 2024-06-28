Первая очередь Черноморского парка в Анапе откроется до конца лета

Это самая большая зона отдыха города-курорта. Ее строят в микрорайоне Горгиппия. Парк займет порядка 30 га.

В парке уже установили детские и спортивные площадки, арт-объекты, деревья и кустарники, освещение. Там также построят Черноморский Дворец искусств и Черноморский Дворец молодежи, теннисный корт и ряд других культурно-досуговых пространств.

Название парка «Черноморский» местные жители выбрали сами. До этого его называли «Императорский».